На видео попали массовые побоища из-за продуктов в Турции

Отмечается, что драки были зафиксированы в Стамбуле и Анталье.

В соцсетях распространились видеозаписи, на которых видны массовые драки местных жителей из-за введенного в Турции комендантского часа.

Сообщается, что побоища были зафиксированы в Стамбуле и Анталье – причиной драк стала спешка местных жителей перед введением особого режима с полуночи 11 апреля. За несколько часов до этого в магазинах образовались очереди, а боящиеся не успеть местные жители подрались из-за продуктов. потасовки.

Отметим, что власти Турции ввели в разных частях страны комендантский час из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Новый режим вступил в силу с полуночи 11 апреля и будет действовать до 00:00 часов 13 апреля. 48-часовой запрет на выход из дома распространяется на 31 провинцию, включая Анкару, Стамбул и Анталью.

Отметим, что за нарушение комендантского часа в Турции введен штраф в 2,5 тысячи лир.

Видео: Facebook / Naci çelik Berksoy