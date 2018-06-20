На видео попал полет колбасы во время столкновения фургона Великолукского мясокомбината с самосвалом на Киевском шоссе

Авария произошла 10 апреля на Киевском шоссе.

Накануне на Киевском шоссе произошло серьёзное ДТП. Фургон с колбасными изделиями столкнулся с самосвалом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Лениградской области.

По данным полиции, изначально, 36-летний водитель Largus врезался в стоящий самосвал. Затем в грузовик врезался фургон Isuzy Великолукского комбината. Кабина последнего превратилась в металлолом. В результате происшествия водитель Lada и пятеро его пассажиров получили травмы средней степени тяжести.

Позже, в социальной сети появился момент стокновения фургона Isuzy Великолукского комбината и самосвала. Судя по кадрам, водитель даже не думал затормозить перед столкновением или просто уснул за рулем.

Фото и видео: Подслушано Великие Луки/ ВК