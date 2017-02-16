На ветеринарную клинику в Петербурге, которая предлагала кастрировать неверных мужей, завели уголовное дело

Местные жители не оценили юмор медицинского учреждения.

После жалоб петербуржцев на рекламу ветеринарной клиники "Ответ" против компании возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УФАС в Петербурге.

Жители города были возмущены рекламой с текстом :"Акция! Кастрация! Кот -1000 р. Кошка - 2500 р. Неверный муж бесплатно". Она находилась недалеко от станции метро "Дыбенко". В разное время петербуржцы видели такой текст на большом рекламном щите, а также на небольшом баннере.

Уголовное дело возбудили по статье о запрете на использование оскорбительных образов и выражений в рекламе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что арестанты СИЗО "Кресты" подрались из-за сигарет.

Фото: pikabu