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На ветеринарную клинику в Петербурге, которая предлагала кастрировать неверных мужей, завели уголовное дело
Сегодня, 15:13
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nadezhda_sib

На ветеринарную клинику в Петербурге, которая предлагала кастрировать неверных мужей, завели уголовное дело

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Местные жители не оценили юмор медицинского учреждения.

После жалоб петербуржцев на рекламу ветеринарной клиники "Ответ" против компании возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УФАС в Петербурге. 

Жители города были возмущены рекламой с текстом :"Акция! Кастрация! Кот -1000 р. Кошка - 2500 р. Неверный муж бесплатно". Она находилась недалеко от станции метро "Дыбенко". В разное время петербуржцы видели такой текст на большом рекламном щите, а также на небольшом баннере. 

Уголовное дело возбудили по статье о запрете на использование оскорбительных образов и выражений в рекламе. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что арестанты СИЗО "Кресты" подрались из-за сигарет. 

Фото: pikabu 

Теги: кастрация, неверные мужья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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