На въезде в Кудрово очередная авария: собралась огромная пробка

О пострадавших информации не поступало.

Вечером 5 апреля в петербургском Кудрово авария из двух автомобилей загородила проезд.Об этом сообщаетмобильный корреспондент Piter.TV.

По словам свидетелей, на въезде скопилась пробка из машин. Аварию транспортные средства объезжают по встречной полосе.

Въезд практически полностью заблокирован. Водители едут по встречке, творится настоящий бардак отмечает корреспондент

Есть ли пострадавшие в ДТП - неизвестно. Судя по видео, авария не вызвала серьезных последствий.

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Видео: Piter.tv