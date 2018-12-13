На улице Стойкости многоквартирный дом полыхает из-за "хабарика"

В понедельник, 29 апреля, в Кировском районе загорелся многоквартирный дом. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Инцидент произошел на улице Стойкости, 28. По словам жильцов дома, объект горит из-за того, что неизвестный кинул окурок в мусоропровод.
Какой-то малоумный кинул хабарик в мусоропровод
предполагает очевидец
Известно, что пострадавших в пожаре нет. На месте работает пожарный расчет. На кадрах видно, что клубы дыма валят из мусоропровода восьмиэтажного дома.
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