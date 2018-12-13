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На улице Стойкости многоквартирный дом полыхает из-за "хабарика"

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Неизвестный кинул окурок в мусоропровод.

В понедельник, 29 апреля, в Кировском районе загорелся многоквартирный дом. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Инцидент произошел на улице Стойкости, 28. По словам жильцов дома, объект горит из-за того, что неизвестный кинул окурок в мусоропровод. 

Какой-то малоумный кинул хабарик в мусоропровод

предполагает очевидец

Известно, что пострадавших в пожаре нет. На месте работает пожарный расчет. На кадрах видно, что клубы дыма валят из мусоропровода восьмиэтажного дома. 

Ранее мы сообщали о том, что Во Фрунзенском районе столкнулись 6 машин: собирается пробка

Видео:дтп и чп петербург/вк

 

Теги: новости спб, пожар, пожар улица стойкости, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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