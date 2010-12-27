На улице Пестеля появился новый Ангел художников angel.lev

Художники angel.lev украсили дом на Пестеля, 13-15 новым рисунком. Изображения преображенного здания появились на странице авторов в Instagram.
Рисунок посвятили декабрьский зиме в Петербурге и подписали рисунок стихотворением Юрия Октябрева.
"Не оправдал декабрь прогнозов,
Которых было - пруд пруди,
Взамен немыслимых морозов
Идут противные дожди"
Ранее Piter.TV сообщил о том, что художники angel.lev.spb нарисуют нового Ангела на улице Маяковского.
Фото: @angel.lev.spb / Instagram
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