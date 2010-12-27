На улице Пестеля появился новый Ангел художников angel.lev

Стихотворные строки обращают внимание на "зиму" в Петербурге.

Художники angel.lev украсили дом на Пестеля, 13-15 новым рисунком. Изображения преображенного здания появились на странице авторов в Instagram.

Рисунок посвятили декабрьский зиме в Петербурге и подписали рисунок стихотворением Юрия Октябрева.

"Не оправдал декабрь прогнозов, Которых было - пруд пруди, Взамен немыслимых морозов Идут противные дожди"

Ранее Piter.TV сообщил о том, что художники angel.lev.spb нарисуют нового Ангела на улице Маяковского.

Фото: @angel.lev.spb / Instagram