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На улице Маршала Захарова появился комплекс детских и спортивных площадок
Сегодня, 19:36
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EvaRaskol

На улице Маршала Захарова появился комплекс детских и спортивных площадок

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В Петербурге завершилось благоустройство дворовой территории на улице Маршала Захарова, сообщили в пресс-службе Смольного. Работы велись с мая этого года.

Во дворе установили две спортивные площадки – для игровых видов спорта и уличных тренировок, три игровых детских зоны, а также место отдыха для пожилых людей. Кроме того, для людей с ограниченными возможностями были сделаны пандусы.

С сентября этого года на внутридворовой территории запланированы бесплатные занятия с профессиональными тренерами. 

Отмечается, что до конца года в Петербурге планируется благоустроить 500 дворов.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге открыт первый в городе пешеходно-прогулочный фонтан.

Фото: gov.spb.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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