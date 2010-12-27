На улице Маршала Захарова появился комплекс детских и спортивных площадок

В Петербурге завершилось благоустройство дворовой территории на улице Маршала Захарова, сообщили в пресс-службе Смольного. Работы велись с мая этого года.

Во дворе установили две спортивные площадки – для игровых видов спорта и уличных тренировок, три игровых детских зоны, а также место отдыха для пожилых людей. Кроме того, для людей с ограниченными возможностями были сделаны пандусы.

С сентября этого года на внутридворовой территории запланированы бесплатные занятия с профессиональными тренерами.

Отмечается, что до конца года в Петербурге планируется благоустроить 500 дворов.

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Фото: gov.spb.ru