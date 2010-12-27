Новая школа на Маршала Казакова откроет двери для учеников в январе 2020

Все работы в школе были завершены в срок.

В Красносельском районе Петербурга ввели в эксплуатацию новую школу на 1375 мест, сообщила пресс-служба комитета по строительству. Соответствующее разрешение подрядной организации выдала Служба Госстройнадзора.

Образовательное учреждение находится на улице Маршала Казакова, 68, корпус 2, строение 1. В школе есть два бассейна, медицинские помещения, а также спальные комнаты для учащихся начальной школы. Столовая может вместить одновременно до 700 человек.

Планируется, что в учреждении будет 55 классов. Школа будет готова принять первых учеников уже в январе 2020 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургских школах хотят ограничить количество учеников в классах до 25.

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