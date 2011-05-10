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На улице Лени Голикова в озере нашли тело пожилой женщины
Сегодня, 17:43
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На улице Лени Голикова в озере нашли тело пожилой женщины

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На ней были синие брюки и белая футболка.

На улице Лени Голикова в озере нашли тело пожилой женщины. О подробностях случившегося 5 мая Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Так, труп в безымянном пруду у дома №15 корпус 3 по улице Лени Голикова был найден около трех часов дня. На пожилой женщине были синие брюки и белая футболка. Предполагается, что тело было в воде около суток, а нашли его у берега. Подробности происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что лжетеррористы в Петербурге пытались "заминировать" метро и ЦПКиО.

Видео: Piter.tv

Теги: труп на лени голикова, утонула в озере
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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