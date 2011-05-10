На ней были синие брюки и белая футболка.

На улице Лени Голикова в озере нашли тело пожилой женщины. О подробностях случившегося 5 мая Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Так, труп в безымянном пруду у дома №15 корпус 3 по улице Лени Голикова был найден около трех часов дня. На пожилой женщине были синие брюки и белая футболка. Предполагается, что тело было в воде около суток, а нашли его у берега. Подробности происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что лжетеррористы в Петербурге пытались "заминировать" метро и ЦПКиО.

Видео: Piter.tv