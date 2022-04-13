Завершен ремонт улицы Коллонтай в Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

Успешно завершился ремонта проезжей части на улице Коллонтай в Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Специалисты из управления контроля качества и внедрения инноваций "Дирекции транспортного строительства" совместно с общественниками провели инспекцию на улице Коллонтай в Невском районе, где недавно был завершен ремонт проезжей части в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Одним из основных этапов лабораторного контроля является проверка уложенного полотна. Специалисты взяли пробы (керны) для определения физико-механических характеристик асфальтобетонной смеси и направили их в лабораторию для детальных испытаний. Если в результате исследований обнаружатся замечания, подрядчику будет выдано предписание о необходимости устранить недочеты.

Масштабные работы по обновлению участка улицы Коллонтай от Дальневосточного проспекта до улиц Кржижановского и Лопатина протяженностью 3,82 км практически завершены. Был выполнен комплекс работ по укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия, обновлению бордюрного камня и нанесению дорожной разметки.

В ближайшее время специалисты займутся завершением работ - обустройством тротуаров и восстановлением благоустройства.

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Фото: Piter.TV