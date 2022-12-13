На улице Карташихина женщина упала с балкона

Пострадавшая вывалилась с высоты девятого этажа.

Накануне, 1 мая, в Василеостровском районе женщина упала с балкона. Инцидент произошел на улице Карташихина, 15. Петербурженка вывалилась с высоты девятого этажа, но осталась жива.

Девушку заметили прохожие. Они оперативно вызвали скорую помощь. 26-летнюю пострадавшую доставили в Мариинскую больницу. Врачи диагностировали у нее катотравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и переломы. Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства случившегося выясняются. Проводится проверка.

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Фото: Pxhere