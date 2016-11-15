На улице Гастелло нашли родителей двухлетнего ребенка, разгуливавшего по улицам в домашних тапочках

Бабушка мальчика рассказала о том, почему ее внук в одиночестве прогуливался по Петербургу

Маленький мальчик в домашних тапочках прогуливался по улица Петербурга в одиночестве. Ребенка обнаружили на улице Гастелло 13 сентября недалеко от дома номер 10. “Потеряшка” был доставлен в полицейское отделение. Оттуда ребенка направили в детскую больницу номер 19.

Позже выяснилось, что мальчику 2 года и 3 месяца и он живет с мамой и бабушкой. Сотрудникам правоохранительных органов удалось отыскать родственников ребенка. Они оказались гражданами Узбекистана. Оперативники нашли квартиру, в которой жил мальчик, но никого не оказалось дома. Входная дверь была открыта. Через некоторое время вернулась бабушка, которая рассказала, что утром с ребенком находилась его мать. Сама же пенсионерка ушла на работу. О местонахождении 22-летней родительницы ничего не известно. Ее разыскивают.