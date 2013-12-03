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На улице Энергетиков произошло ДТП с участием двух машин и маршрутки

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Пострадал ребенок 7 лет.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 8 марта, примерно в 9:40 утра на улице Энергетиков, 42 столкнулись три автомобиля: пустой автобус ПАЗ, "Митсубиси Лансер" и "Хендай Солярис".

В результате аварии пострадал 25-летний водитель "Соляриса", 64-летний водитель "Лансера" и два его пассажира, один из которых семилетний ребенок. Пострадавшие получили средний вред здоровью и госпитализированы.

Ранее мы сообщали, что автобус сбил пешехода на Витебском проспекте.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: дтп на энергетиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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