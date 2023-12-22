На улицах Петербурга появились социальные плакаты победителей конкурса "Сохранить"

Победители через свои работы смогли выразить эмоции, вызванные небрежным отношением вандалов к памятникам Северной столицы.

В Петербурге прошел конкурс "Сохранить", участники которого с помощью плакатов призвали вандалов бережно относиться к объектам культурного наследия. Сегодня на улицах города и в вагонах метро появились социальные плакаты победителей конкурса. Об этом сообщили в tg-канале КГИОП.

Конкурс проводился среди молодежи от 11 до 35 лет в 2023-2024 учебном году. Проект появился благодаря Фестивалю социальных проектов "Миссия — сохранить", который ежегодно проводит КГИОП.

Во вторник, 23 апреля, станет известно, какой проект в этом году стал победителем фестиваля и будет реализован в Петербурге.

Ранее мы писали, что винный городок на Кожевенной линии признан памятником.

Фото: Telegram / КГИОП