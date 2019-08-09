Видео: трое пешеходов пострадали в ДТП на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников

Столкнулись "Hyundai Solaris" и "Kia Rio". Оба водителя остались живы.

В пятницу, 8 августа, около 10:40 в ДТП на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников пострадали трое пешеходов. "Kia Rio" поворачивал с Десантников и не предоставил преимущество "Hyundai Solaris", который ехал по Ленинскому. От удара "Hyundai Solaris" отбросило на пешеходный переход, а его водитель вылетел из автомобиля. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Очевидцы рассказали, что один из пешеходов застрял под автомобилем. Оба водителя остались живы, а четырех пострадавших пешеходов отправили в больницу. Легкие травмы получила 66-летняя женщина, 59-летняя женщина поступила в состоянии средней тяжести, а мужчина около 30 лет госпитализирован в тяжелом состоянии.

За рулем "Hyundai Solaris" был 61-летний мужчина, водителем "Kia Rio" оказался 82-летний мужчина.

На месте работали сотрудники скорой помощи и реанимации. Дорожная инспекция начала устанавливать подробности происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что черный Land Rover влетел в уборочный трактор на Софийской улице.

Видео: Piter.TV