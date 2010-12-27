Черный Land Rover влетел в уборочный трактор на Софийской улице

Из-за аварии на дороге образовалась огромная пробка.

В пятницу, 9 августа на Софийской улице черный Land Rover Discovery 3 врезался в уборочный трактор. По словам очевидцев, водитель джипа вслепую перестроился на правую полосу, по которой медленно ехал уборщик. Вероятно, мужчина превышал скорость в месте, где автомобилисты притормаживают перед камерами. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Удар был такой силы, что у других водителей заложило уши. Водителя трактора обнаружили без сознания, он по пояс свесился через окно кабины. Мужчине тут же принялись помогать проезжающие мимо автолюбители. Также на место ДТП приехали кареты скорой помощи и реанимации.

Из-за аварии на дороге образовалась огромная пробка. На данный момент движение очень плотное. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Выборгском районе произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте