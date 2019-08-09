В Выборгском районе произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей

По предварительной информации, пострадал таксист и три пассажира.

Вечером 8 августа на Выборгской набережной произошло серьезное ДТП. Его участниками стали пять транспортных средств, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД по Выборгскому району.

Авария произошла около 21:45 по адресу Выборгская набережная, 53. По предварительным данным, водитель "ВАЗ" 1997-го года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в "Хендэ". Мужчина за рулем иномарки столкнулся с автокраном и "КамАЗом". В этот момент по дороге ехала "Тайота". Пытаясь избежать аварии, ее водитель 1975-го года рождения наехал на мачту освещения.

В результате массового ДТП пострадали 4 человека, среди них - водитель "Хендэ" и три девочки 2003-го года рождения. Предположительно, мужчина работает таксистом и перевозил пассажиров в момент аварии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Ленинском проспекте водитель оказался в строительной яме.

Видео и фото: vk.com/dorinspb