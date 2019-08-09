На Ленинском проспекте водитель оказался в строительной яме

Перед этим на машине мужчина врезался в строительные ограждения.

Вечером 8 августа на Ленинском проспекте произошло ДТП, водитель влетел в строительную яму. Об этом сообщил очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетеля, мужчина на автомобиле снес дорожные ограждения и оказался в строительной яме по адресу Ленинский проспект, 75/1. На место прибыли сотрудники "скорой" и ДПС, водителя осмотрели. По словам автора поста, виновник ДТП мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Далее с ним будут разбираться в правоохранительных органах.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Ленинском проспекте в нескольких местах образовались дыры в асфальте.

Видео и фото: vk.com/spb_today