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На Ленинском проспекте водитель оказался в строительной яме

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Перед этим на машине мужчина врезался в строительные ограждения.

Вечером 8 августа на Ленинском проспекте произошло ДТП, водитель влетел в строительную яму. Об этом сообщил очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетеля, мужчина на автомобиле снес дорожные ограждения и оказался в строительной яме по адресу Ленинский проспект, 75/1. На место прибыли сотрудники "скорой" и ДПС, водителя осмотрели. По словам автора поста, виновник ДТП мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Далее с ним будут разбираться в правоохранительных органах. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Ленинском проспекте в нескольких местах образовались дыры в асфальте. 

Видео и фото: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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