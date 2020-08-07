Появилась информация о состоянии автомобилистов, пострадавших в аварии на Софийской улице

В утреннем массовом ДТП на Софийской пострадали 12 человек. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения.
Пациента, который находится в крайне тяжелом состоянии, доставили в НИИ Джанелидзе. Еще двое находятся в больнице № 26. Четыре человека в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Александровскую больницу, после оказания медпомощи их отпустили на амбулаторное лечение.
В ДТП пострадали двое детей шести и шестнадцати лет. Сейчас они находятся в больнице им. Раухфуса в состоянии средней степени тяжести.
Ранее на Piter.tv: появилось видео столкновения машин на Софийской.
Фото: Piter.tv
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