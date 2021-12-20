На участке дороги А-180 "Нарва" в деревне Телези движение организовано в реверсивном режиме

Ограничения будут действовать до 30 декабря.

На участке дороги А-180 "Нарва" в деревне Телези движение транспорта организовано в реверсивном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На Цветочной улице в деревне Телези Ломоносовского района изменена временная схема движения в связи с реконструкцией участка дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой.

Движение автомобилей до 30 декабря 2022 будет осуществляться по временной дороге в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Скорость ограничена до 40 км/ч.

Реконструкция участка федеральной дороги А-180 "Нарва" с 31-го по 54-й км предполагает расширение проезжей части с двух до четырех полос движения, разделение бетонным барьерным ограждением встречных потоков.

Также до осени частично ограничат движение на трассе М-10.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"