Интенсивная городская уборка: дорожные предприятия расходуют свыше 40 тыс. кубометров воды еженедельно

В условиях жаркой и сухой погоды прошедшей неделе особенно актуальными стали работы по влажной уборке городских улиц. Дорожные службы не остаются в стороне от этой задачи, сосредотачивая усилия на поддержании чистоты и комфорта на дорогах.

В течение недели было затрачено более 40 тыс. кубометров воды на проведение уборочных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Предприятия дорожной отрасли не только моют асфальтовые покрытия и тротуары, но и проявляют заботу о магистралях и прилегающих территориях. За последние 7 дней были вымыты более тысячи остановочных павильонов, а также более 50 тысяч погонных метров дорожных ограждений.

Специалисты дорожных предприятий сталкиваются с разнообразными видами загрязнений, включая следы бензина, вытекающие жидкости из урн, нанесенные граффити на тротуарах и незаконную рекламу на остановках. Для борьбы с этими сложными загрязнениями был применен специальный шампунь, общий объем которого составил более 10 тыс. литров.

Для выполнения всех этих задач на предприятиях зеленого хозяйства задействовано 1001 специалист, а также 287 тракторов и грузовиков садово-парковых предприятий.

Ранее сообщалось, что дорожные предприятия Петербурга получат 265 единиц современной уборочной техники.

Фото: Piter.TV