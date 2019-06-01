Интенсивная городская уборка: дорожные предприятия расходуют свыше 40 тыс. кубометров воды еженедельно

В течение недели было затрачено более 40 тыс. кубометров воды на проведение уборочных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Предприятия дорожной отрасли не только моют асфальтовые покрытия и тротуары, но и проявляют заботу о магистралях и прилегающих территориях. За последние 7 дней были вымыты более тысячи остановочных павильонов, а также более 50 тысяч погонных метров дорожных ограждений.
Специалисты дорожных предприятий сталкиваются с разнообразными видами загрязнений, включая следы бензина, вытекающие жидкости из урн, нанесенные граффити на тротуарах и незаконную рекламу на остановках. Для борьбы с этими сложными загрязнениями был применен специальный шампунь, общий объем которого составил более 10 тыс. литров.
Для выполнения всех этих задач на предприятиях зеленого хозяйства задействовано 1001 специалист, а также 287 тракторов и грузовиков садово-парковых предприятий.
Ранее сообщалось, что дорожные предприятия Петербурга получат 265 единиц современной уборочной техники.
Фото: Piter.TV
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