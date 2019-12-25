Сегодня первые пять уборочных машин нового поколения переданы ГУДП "Путь".

Дорожные предприятия Петербурга получат 265 единиц современной уборочной техники. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Сегодня первые пять уборочных машин нового поколения переданы ГУДП "Путь". Предприятие обслуживает Красносельский и Кировский районы Петербурга.

Техника приобретена Комитетом по благоустройству по целевой статье бюджета "Расходы на приобретение транспортных средств для содержания дорог".

"Обман, а не уборка": петербуржцы пожаловались на фиктивные фотоотчеты коммунальщиков.

Фото: Piter.tv