Дорожные предприятия Петербурга получат 265 единиц современной уборочной техники. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Сегодня первые пять уборочных машин нового поколения переданы ГУДП "Путь". Предприятие обслуживает Красносельский и Кировский районы Петербурга.
Техника приобретена Комитетом по благоустройству по целевой статье бюджета "Расходы на приобретение транспортных средств для содержания дорог".
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Фото: Piter.tv
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