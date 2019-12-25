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Дорожные предприятия Петербурга получат 265 единиц современной уборочной техники
Сегодня, 13:24
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Дорожные предприятия Петербурга получат 265 единиц современной уборочной техники

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Сегодня первые пять уборочных машин нового поколения переданы ГУДП "Путь".

Дорожные предприятия Петербурга получат 265 единиц современной уборочной техники. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Сегодня первые пять уборочных машин нового поколения переданы ГУДП "Путь". Предприятие обслуживает Красносельский и Кировский районы Петербурга.

Техника приобретена Комитетом по благоустройству по целевой статье бюджета "Расходы на приобретение транспортных средств для содержания дорог".

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Фото: Piter.tv

Теги: дорожные предприятия, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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