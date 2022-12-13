«Обман, а не уборка»: петербуржцы пожаловались на фиктивные фотоотчеты коммунальщиков

О такой ситуации рассказала женщина, проживающая в Приморском районе.

Петербуржцы возмущены фиктивными отчетами коммунальщиков вместо реальной уборки территорий. О такой ситуации рассказала женщина, проживающая в Приморском районе.

"Что это за реформа такая? Дворы грязные, неубранные. Раньше дворники чистоту поддерживали, а сейчас? Что, теперь каждый раз заявки, жалобы писать, чтобы убирали в конкретных местах? Я оставила заявку на портале "Наш Санкт-Петербург", чтобы убрали грязь и мусор с газона! ГКУ ЖА Приморского р-на якобы убрали, сделали красивый фотоотчет. Заявка исполнена, а на самом деле – нет: доски убрали с газона и положили в сторонке…Это как вообще? Что это за организация такая, которая занимается обманом, а не уборкой! Савушкина 115/3", - пожаловалась она в паблике "Дежурный по Питеру".

По ее словам, "уборка" ГКУ ЖА Приморского района заключалась просто в том, что его представители переложили мусор на другое место, чтобы сделать фото якобы убранного участка.

"Все эти ЖКС уже так поднаторели обманывать. Они снимают какой-то кусочек убранного тротуара и отправляют в администрацию, а администрация очень весело нам отвечает, что все убрано", - пояснила активист Светлана Быстрова, подтвердив, что данная проблема характерна для всего города.

Ранее глава Петербурга Александр Беглов счел первые итоги коммунальной реформы позитивными, пообещав, что она закончится в ближайшие 1,5-2 года.

Фото: Piter.tv