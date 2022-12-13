На треть упали продажи дольщикам первичного жилья в Петербурге

По сравнению с февралем прошлого года, продажи снизились на 59% в городе и 52% в области.

На первичном рынке Петербурга в феврале продали 2353 квартиры и апартамента по договорам долевого участия (ДДУ). Это на 33% меньше результатов января. В области продажи упали на 30%. Об этом свидетельствуют данные портала DataFlat.ru.

За месяц совокупная выручка застройщиков в городе сократилась с 33,2 млрд рублей до 21,7 млрд (–35%). В Ленобласти показатель уменьшился на 29%, с 9,5 млрд до 6,9 млрд.

По сравнению с февралем прошлого года, продажи снизились на 59% в городе и 52% в области. Выручка понизилась на 51% и 42% соответственно.

Ранее эксперты прокомментировали обнуление НДС для туроператоров по внутреннему туризму. Мера позволит ослабить налоговое бремя и увеличить продажи за счет стабилизации цен.

Фото: Piter.tv