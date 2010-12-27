В Петербурге нанесли три разметки-"вафельницы"

Главная ее цель – снизить транспортную нагрузку на перекресток.

В 2019 году в Петербурге появились три дорожные разметки 1.26, известные как "вафельница". Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Летом разметку нанесли на углу Светлановского проспекта и улицы Орбели и на углу Пискаревского и Полюстровского, а в сентябре она также появилась на углу Коломяжского и Богатырского проспектов. Главная цель вафельницы – снизить транспортную нагрузку на перекресток и пресечь случаи, когда автомобили блокируют дорогу перпендикулярно едущим машинам. Чаще всего при пересечении двух магистралей, где одна – главная, автомобили со второстепенной стоят на светофоре долгое время: им не дают въехать. Разметка и видеонаблюдение позволяют освободить путь для второстепенных.

"Вафли" делают из желтого холодного пластика. В отличие от термопластика он более яркий и меньше подвержен негативному влиянию окружающей среды.

Фото: "Петербургский дневник"