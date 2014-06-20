На трассе "Кола" в аварии с фурой пострадали три человека

В субботу днем, 30 июля, в Кировском районе Ленобласти на трассе "Кола" столкнулось три автомобиля и фура. В результате пострадали три человека, передают в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Машины столкнулись у деревни Дусьево. Одна из легковушек влетела "лоб в лоб" в фуру. Других участников аварии, вероятно, задело прицепом большегруза. Фуру от удара развернуло поперек дороги. На месте инцидента было организовано реверсивное движение.

В пресс-службе сообщили о трех пострадавших, их в тяжелом состоянии госпитализировали. На месте аварии также работают спасатели. О причинах ДТП не сообщается.

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