На трамвайном кольце по Солидарности потребовалась помощь снегоуборочной техники

Трамваи не смогли обойти бушующую стихию.

В Невском районе Петербурга несколько трамваев застряли на путях. Водители общественного транспорта своими силами не смогли выбраться из снежного плена и хлещущей по улицам города метели. На помощь пришли коммунальные аварийные службы.

Специалисты занялись экстренной очисткой от зимних осадков трамвайного кольца по проспекту Солидарности. Инцидент произошел вблизи 19 дома днем 17 января. Наш мобильный корреспондент смог записать на видео, как крупногабаритная специализированная техника расчищает завалы снега. На некоторое время движение трамваев оказалось нарушено.

Напомним, что Николай Бондаренко провел рабочее совещание с главами районов Петербурга по уборке снега.

Фото и видео: Piter.tv