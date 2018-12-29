Николай Бондаренко провел рабочее совещание с главами районов Петербурга по уборке снега

Чиновник отметил важность контроля за очисткой города.

Днем 16 января вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко на совещании в Смольном направил глав районов проверить качество уборки подведомственных им улиц. Чиновник добавил, что в Северной столице по данному вопросу действительно есть недочеты, но ему также есть, за что похвалить сотрудников.

В рабочем совещании также принимали участие руководители жилищных агентств. Среди рассматриваемых проектов на повестке дня значилась очистка крыш зданий, а также внутриквартальных территорий.

Отметим, что на данный момент инспекция проверила 1400 дворов. Из них в 40 процентах обнаружили недочеты по уборке. Больше всего проблем зафиксировано в Красносельском районе Петербурга. Следующими по списку идут Петроградский и Невский районы города. А вот благодарность отдана Василеостровскому району, в котором чище всего, по мнению чиновников. Среди спальных районов - недочеты выявляются чаще всего в Пушкинском и Невском районах.

На данный момент полностью очищены 295 кровель домов. Частично коммунальщики расчистили 9,248 крыш.

Фото: Piter.tv