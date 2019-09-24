На территории дачи Безобразовых откроются офис и культурный центр

За полтора года арендатор должен разработать и согласовать с КГИОП проект реставрации. В последующие три года усадьба и парк должны быть отреставрированы.

На территории дачи Безобразовых "Жерновка" откроется культурный центр. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Появившаяся в Петровское время в окрестностях Охтинского порохового завода как Бутурлин двор, усадьба неоднократно меняла название: Малиновка, Гавриловка, мыза Крамер, Екатерининское, Жерновка, дача Безобразовых. Наталья Столбова, краевед-исследователь, историк, автор монографии "Охтинские усадьбы"

В XVIII-XIX веках усадьбой владели Голицын, Бутурлин, Сиверс и другие. В советское время усадьбу разгромили и отдали под общежитие Охтинского лесопильного завода. Реставрация была проведена в 1950-ом, и в 1973-ем году здание перешло ленинградскому филиалу специального производственно-технологического бюро "Оргпримтвердосплав". Под руководством Государственной инспекции по охране памятников вокруг усадьбы высадили новые деревья, очистили пруд и привели в порядок росписи интерьеров.

На данный момент на территории около 3 га находится усадебный дом с большими арочными окнами, четырехколонным портиком. Частично сохранился и пейзажный парк с прудом. В 2014 году усадьба перешла в оперативное управление Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, так как арендатор не смог содержать здание.

Позже жители Красногвардейского района предлагали открыть на даче Безобразовых музей "Дорога жизни". Однако, идея так и осталась идеей. "Петербургский Дневник" направил запрос в Комитет по культуре Петербурга, но ответ так и не получил.

В сентябре 2019 года усадебный дом передали в аренду на 25 лет компании "РегионМостСтрой" из Башкортостана. В планах компании, обустроить в усадьбе офис и культурный центр.

В настоящее время общее состояние здания признано удовлетворительным, но в фундаментах, стенах и на лестнице есть трещины, росписи помещений зала и спальни повреждены грибком и частично осыпаются. Наталья Столбова, краевед-исследователь, историк, автор монографии "Охтинские усадьбы"

За полтора года арендатор должен разработать и согласовать с КГИОП проект реставрации. В последующие три года усадьба и парк должны быть отреставрированы.

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Фото: Дмитрий Фуфаев/ "Петербургский дневник"