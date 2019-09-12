  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:58
98
nadezhda_sib
Код вставки плеера

На территории Политеха появилось изображение химика Николая Семенова

0 0

Граффити появилось 11 сентября.

Трансформаторную будку на территории Санкт-Петербургского политехнического университета украсило новое граффити, на нем изобразили лауреата Нобелевской премии по химии Николая Семенова. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял арт-объект на видео.

"Это уже второй арт на территории нашего кампуса, который будет воодушевлять политехников на великие открытия",

- написала пресс-служба университета. 

Работу создал художник Василий Цветков. Граффити находится около пристройки к Гидрокорпусу. 

Николай Семенов был выдающимся российским химиком XX века, мужчина стал единственным лауреатом Нобелевской премии по химии в прошедшем столетии. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на площади Александра Невского закончили новое граффити с Сергеем Бодровым

Фото и видео: Piter.TV 

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии