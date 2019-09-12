На территории Политеха появилось изображение химика Николая Семенова

Граффити появилось 11 сентября.

Трансформаторную будку на территории Санкт-Петербургского политехнического университета украсило новое граффити, на нем изобразили лауреата Нобелевской премии по химии Николая Семенова. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял арт-объект на видео.

"Это уже второй арт на территории нашего кампуса, который будет воодушевлять политехников на великие открытия", - написала пресс-служба университета.

Работу создал художник Василий Цветков. Граффити находится около пристройки к Гидрокорпусу.

Николай Семенов был выдающимся российским химиком XX века, мужчина стал единственным лауреатом Нобелевской премии по химии в прошедшем столетии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на площади Александра Невского закончили новое граффити с Сергеем Бодровым.

Фото и видео: Piter.TV