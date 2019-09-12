На территории Политеха появилось изображение химика Николая Семенова

Трансформаторную будку на территории Санкт-Петербургского политехнического университета украсило новое граффити, на нем изобразили лауреата Нобелевской премии по химии Николая Семенова. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял арт-объект на видео.
"Это уже второй арт на территории нашего кампуса, который будет воодушевлять политехников на великие открытия",
- написала пресс-служба университета.
Работу создал художник Василий Цветков. Граффити находится около пристройки к Гидрокорпусу.
Николай Семенов был выдающимся российским химиком XX века, мужчина стал единственным лауреатом Нобелевской премии по химии в прошедшем столетии.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на площади Александра Невского закончили новое граффити с Сергеем Бодровым.
Фото и видео: Piter.TV
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