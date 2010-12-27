На территории Ленобласти потушили все природные пожары

Продолжается окарауливание ликвидированных очагов возгорания. Сегодня планируется окончание работ по их ликвидации с привлечением авиации.

Вчера вечером ликвидировали девять природных пожаров на территории Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Оставшиеся очаги возгорания были сосредоточены в Кингисеппском районе. Сегодня продолжается окарауливание ликвидированных очагов и их полная ликвидация с привлечением авиации. Для борьбы с пожарами привлекли 375 человек и 90 единиц техники, в том числе пожарный поезд Октябрьской железной дороги, вертолёты Министерства обороны, Росгвардии и МЧС России и самолёт ИЛ-76 Министерства обороны.

Благодаря спланированным действиям, огонь не дошел до населенных пунктов.

Также на стоянке в Лигово сгорели четыре грузовика.

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