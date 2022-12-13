На территории Апраксина двора лежала избитая и голая женщина

Пострадавшая была доставлена в больницу. Врачи диагностировали отравление неизвестным веществом.

Во вторник утром, 2 мая, жители Петербурга заметили на территории Апраксина Двора обнаженную женщину. Неизвестная лежала на асфальте без сознания.

По информации Piter.tv, прохожие вызвали скорую помощь для пострадавшей. На ее теле они заметили множество ссадин. Лицо петербурженки было разбито.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали отравление неизвестным веществом. Пациентку поместили в шоковую реанимацию.

Правоохранители устанавливают подробности случившегося. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv