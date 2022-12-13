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На следующей недели в Петербург придут дожди
Сегодня, 20:56
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На следующей недели в Петербург придут дожди

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Петербуржцев ждет похолодание.

Синоптик Павел Иванов рассказал о погоде в Петербурга на следующей неделе. Об этом пишет "Вечерка". 

По словам Иванова, в начале недели "ночью плюс 2-7 градусов, днем плюс 10-15 градусов, причем в отдельные дни не исключены кратковременные всплески тепла до плюс 17-20 градусов. Затем по мере вторжения более прохладных океанических воздушных масс ночные температуры опустятся до 0 – плюс 5 градусов, а дневные – до плюс 8-13 градусов".

Ранее в Ботаническому саду зацветет сакура к концу апреля. В саду представлено несколько видов растений, которые в простонародье называют сакурой, — это Саржента, Канзан и Симазакура.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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