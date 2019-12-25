На складе в Кингисеппе обнаружили 136,8 кг запрещённой к ввозу продукции

Продукцию выявили в ходе рейда.

Во вторник, 12 октября, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора рассказали Piter.tv о выявленных 136,8 кг запрещённой к ввозу продукции.

Уточняется, что в Кингисеппе сотрудники таможни и управления Россельхознадзора провели рейд, в ходе которого выявили и изъяли 136,8 кг сельскохозяйственной продукции, запрещённой к ввозу на территорию Российской Федерации. Почти 65 кг сыра произведены в Эстонии и Германии, 63,5 кг сливочного масла в Финляндии и 8,4 кг хамона в нарезе – в Испании.

Продукцию уничтожили путем сжигания.

Ранее мы писали, что сотрудники Россельхознадзора в Петербурге выявили нарушения при экспорте 54 тонн мороженого.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора