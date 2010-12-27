На системах водоснабжения Ленобласти прошли планово-предупредительные работы

В общей сложности ГУП "Леноблводоканал" промыто 1800 км водопроводов систем холодного водоснабжения и 1230 км трубопроводов и коллекторов систем водоотведения.

На системах водоснабжения области прошли планово-предупредительные работы.

В Пикалево, Сланцах и Волхове в плановом порядке заменена запорная арматура с установкой задвижек нового поколения на водоводах диаметром 200,250,300 мм. Это повысит надежность всей водопроводной сети и в дальнейшем позволит, при устранении аварий, отключать от холодного водоснабжения отдельно кварталы или улицы, а не целые города.

В общей сложности ГУП "Леноблводоканал" промыто 1800 км водопроводов систем холодного водоснабжения и 1230 км трубопроводов и коллекторов систем водоотведения. Прочищены колодцы, отремонтированы ограждающие конструкции, заменены крышки люков.

Также проведены ревизии водозаборных очистных сооружений и насосных станций систем водоснабжения, плановое обслуживание резервуаров "чистой" воды и водонапорных башен. Выполнено обследование и техническое обслуживание станций обезжелезивания в Тихвинском, Волховском и Выборгском районах. Проверено техническое состояние комплексных очистных сооружений, подтверждена готовность перекачивающих канализационных насосных станций.

В ходе подготовки к зиме ГУП "Леноблводоканал" совместно с МЧС проверил все пожарные гидранты, находящиеся на обслуживании областного водоканала. В районах пополнен аварийный запас материалов и оборудования, доукомплектованы парки спецтехники.

Наибольший объем работ проведен в Волховском, Лужском, Тихвинском и Выборгском районах Ленинградской области. На сегодня готовность систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в ведении ГУП "Леноблводоканал", к отопительному сезону составляет 95% .

Источник: пресс-служба ЛО