На съезде с Кольцевой автодороге на Витебский проспект ограничат движение транспорта в период с 11 июня

Ограничения будут действовать до 15 июля. Закрывать проезд не планируется.

На съезде с КАД на Витебский проспект ограничат движение транспорта с 11 июня. Пропускная способность съезда будет ограничена в связи с проведением работ по локальному восстановлению напыляемой гидроизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действовать до 15 июля. Закрывать проезд не планируется. Сроки ремонта могут измениться из-за погодных условий.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства. Автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы писали, что ограничивается движение на Московском проспекте от Рощинской улицы до Мариинской улицы.

Фото: Piter.tv