На севере Петербурга построят два крытых спортивных комплекса

В Петербурге возведут два новых спортивных комплекса в Приморском и Калининском районах.

В Приморском и Калининском районах Санкт-Петербурга планируют построить два новых масштабных спортивных комплекса. Об этом стало известно в пятницу, 27 октября, на заседании под председательством вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

В пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Игоря Албина сообщили, что на совещании согласовали предоставление земельного участка в Приморском районе ООО "Эрикс". Юго-восточнее дома № 100, литера А, по Лахтинскому проспекту построят здание для спортивного комплекса с полноразмерным теннисным кортом. Общая площадь здания займет 3 600 квадратных метров.

Также на заседании поддержали проект ООО "СПОРТЛАЙФ". В этом проекте говорится о предоставлении земельного участка под двухэтажный крытый спортивный комплекс со зрительскими трибунами. Общая площадь этого здания - 4 400 квадратных метров. Спорткомплекс построят в Калининском районе, по улице Верности, участок 1.