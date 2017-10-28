"М-1 Арену" в Петербурге могут назвать в честь Тинькова

Ожидается, что комплекс будет переименован в "Тинькофф Арену".

Российский бизнесмен Олег Тиньков хочет выкупить название одной из спортивных арен в Петербурге. Речь идет о спортивно-развлекательном комплексе "М-1 Арена". Об этом пишет "Фонтанка".

В настоящее время между владельцем комплекса Вадимом Финкельштейном и Тиньковым идут переговоры. Ожидается, что "М-1 Арену" переименуют в "Тинькофф Арену". Обсуждаемый срок контракта — три года.

Спортивно-развлекательный комплекс "М-1 Арена" открылся 9 февраля 2018 года по адресу: Приморский проспект, 80/1. Он занимает площадь 12 тысяч квадратных метров. В зале могут поместиться до трех тысяч человек.

Напомним, Олег Тиньков — российский бизнесмен, основатель и председатель совета директоров "Тинькофф Банка". В 2018 году журнал Forbes поставил Тинькова на 48-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в 2,2 млрд рублей в год.

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Фото: visit-petersburg.ru