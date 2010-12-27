В комплексе будут развиваться и другие виды спорта, в том числе конькобежные дисциплины.

В понедельник, 18 марта, стало известно о том, что в Красносельском районе построят арену для хоккея с мячом. Об этом сообщают в Смольном.

Проект этого здания существует уже давно. Так, инициатором для создания спорткомплекса выступила олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова и чемпион мира в супертяжелом весе среди профессионалов, депутат Государственной думы Николай Валуев.

Известно, что на этом объекте будут развиваться и другие виды спорта, в том числе конькобежные дисциплины.

Для строительства арена привлекут средства федерального бюджета и соседнего региона.

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