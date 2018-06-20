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На севере Петербурга спасатели ликвидировали пожар в иномарке
Сегодня, 21:27
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IRINA_CHALKINA

На севере Петербурга спасатели ликвидировали пожар в иномарке

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Сведения о пострадавших не поступали.

Во вторник, 26 марта, на севере Петербурга спасатели ликвидировали пожар в иномарке. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.

Так, инцидент произошел у дома 47 по проспекту Энгельса в Выборгском районе. Припаркованный автомобиль внезапно вспыхнул. На борьбу с огнем были брошены силы 9 спасателей.

Пожар удалось ликвидировать быстро. Причины возгорания устанавливаются. 

У автомобиля обгорела часть салона, но сведений о пострадавших не было.

Ранее мы сообщали о том, что В Приморском районе вооруженные мужчина ворвался в салон связи

Фото:pixabay

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Теги: новости спб, общество, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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