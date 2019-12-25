На севере Петербурга после остановки электрички пассажирам предложили идти пешком в город

Пассажиры электрички покинули поезд, однако впереди на путях затора они не увидели.

В субботу, 23 октября, на севере Петербурга пассажирам электрички предложили дойти пешком до города из-за поломки на железнодорожных путях товарного поезда. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев.

Электричка следовала от Парголово до Шувалово, недалеко от станции поезд остановился. Как рассказывают очевидцы, машинист предложил покинуть вагоны через заднюю дверь, аргументировав это тем, что тягач приедет только через полчаса, чтобы помочь сложившемуся грузовому поезду.

Пассажиры электрички покинули поезд, однако впереди на путях затора они не увидели.

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Фото: Piter.tv