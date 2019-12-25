ОЖД готовит электрички к зиме

Подготовку должны пройти порядка 1 600 вагонов.

В понедельник, 18 октября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что стартовала подготовка к зиме.

Так, порядка 1 600 вагонов пригородных поездов (электричек, "Ласточек", рельсовых автобусов) подготовят к новому сезону. Специалисты будут проверять уплотнения в окнах и дверях, системы обогрева, переводят установки климат-контроля в "зимний" режим.

Ранее мы писали, что в Песочном капитально отремонтировали железнодорожный переезд.

Фото: СПб-Главный / Телеграм