В Песочном капитально отремонтировали железнодорожный переезд

Специалисты уложили новый асфальт и обновили направляющие столбики.

В поселке Песочный (Курортный район) завершился капитальный ремонт железнодорожного переезда в зоне пересечения Песочного шоссе и путей Октябрьской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

В ходе работ специалисты обновили асфальтовое покрытие, установили новые направляющие столбики, а также провели в порядок территорию вокруг переезда.

На прошлой неделе привели в порядок железнодорожный переезд в Гатчинском районе. В марте этого года Ленобласть потребовала РЖД провести ремонт на 60 железнодорожных переездах.

Фото: Telegram / СПб-Главный