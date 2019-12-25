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В Песочном капитально отремонтировали железнодорожный переезд
Сегодня, 14:51
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В Песочном капитально отремонтировали железнодорожный переезд

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Специалисты уложили новый асфальт и обновили направляющие столбики.

В поселке Песочный (Курортный район) завершился капитальный ремонт железнодорожного переезда в зоне пересечения Песочного шоссе и путей Октябрьской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД. 

В ходе работ специалисты обновили асфальтовое покрытие, установили новые направляющие столбики, а также провели в порядок территорию вокруг переезда. 

На прошлой неделе привели в порядок железнодорожный переезд в Гатчинском районе. В марте этого года Ленобласть потребовала РЖД провести ремонт на 60 железнодорожных переездах.

Фото: Telegram / СПб-Главный

Теги: переезд, песочный, ремонт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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