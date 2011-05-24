В Гатчинском районе привели в порядок железнодорожный переезд

Специалисты уложили новый асфальт и обновили направляющие столбики.

В Гатчинском районе Ленобласти привели в порядок участок на переезде 59 км рядом с остановкой "Прибытково". Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Как рассказали в пресс-службе, специалисты уложили новый асфальт и обновили направляющие столбики. Отныне движение будет комфортнее как для автомобилистов, так и для машинистов.

Напомним, в марте этого года Ленобласть потребовала РЖД провести ремонт на 60 железнодорожных переездах. Тяжелая ситуация наблюдается в Приозерском, Кировском, Киришском, Гатчинском, Тосненском районах.

Фото: Telegram / СПб-Главный