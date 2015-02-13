Ленобласть потребовала РЖД провести ремонт на 60 железнодорожных переездах

"Ленавтодор" обратился с заявлением в прокуратуру.

Ленобласть требует у ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) отремонтировать 60 железнодорожных переездов на региональных трассах. Об этом сообщила пресс-служба дорожного комитета 47 региона.

"Ленавтодор", отвечающий за региональные дороги, обратился с соответствующим заявлением в транспортную прокуратуру СЗФО. Самые изношенные переезды находятся в Выборгском, Всеволожском и Волховском районах. Тяжелая ситуация наблюдается в Приозерском, Кировском, Киришском, Гатчинском, Тосненском районах.

Основные дефекты – выбоины и трещины на асфальтовом покрытии, неровность настила между рельсами, плохая видимость приближающихся составов и отсутствие светоотражающих элементов на шлагбаумах. "Ленавтодор"

ОАО "РЖД" также напомнили, что по нормам компания должна отремонтировать не только сам переезд, но и по 10 метров покрытия с каждой стороны от рельсов.

Ранее за самовольные работы в вестибюле Витебского вокзала РЖД выписали штраф на 200 тысяч рублей.

Фото: дорожный комитет Ленобласти