За самовольные работы в вестибюле Витебского вокзала РЖД выписали штраф на 200 тысяч рублей

КГИОП добивается реставрации лепного потолка в соответствии с проектом.

По результатам возбужденного КГИОП дела об административном правонарушении Ленинский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении ОАО "РЖД" к административной ответственности с назначением штрафа в размере 200 000 рублей за самовольное выполнение работ по ремонту вестибюля памятника федерального значения "Вокзал Витебский". Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Специалисты КГИОП 14 декабря 2020 году установили, что на вокзале в конструкцию потолка вестибюля прибытия пассажиров вмонтированы 12 металлических профилей для гипсокартона, а в помещении размещены строительные леса. Работы выполнялись без согласования с КГИОП. Оформление потолка Витебского вокзала относится к предмету охраны памятника.

Также Арбитражным судом Москвы принято к рассмотрению исковое заявление КГИОП о понуждении ОАО "РЖД" демонтировать размещенные конструкции и выполнить реставрацию кессонированного потолка вестибюля.

В Петербурге продолжится реставрация "императорской" Богоявленской церкви.

Фото: КГИОП