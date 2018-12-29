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На севере Петербурга автобус врезался в машину скорой помощи
Вчера, 20:05
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IRINA_CHALKINA

На севере Петербурга автобус врезался в машину скорой помощи

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Очевидцы отмечают, что медики ехали без звуковых сигналов.

Во вторник, 8 декабря, на перекрестке Гражданского и Луначарского скорая столкнулась с автобусом. Очевидцы отмечают, что медики ехали без звуковых сигналов. 

Теперь все на месте стоят и никуда не торопятся 

отмечает очевидец

На кадрах видно, что у машин есть повреждения. Так, у маршрутки помят бампер, а у скорой бок. 

О пострадавших никакой информации пока нет. На месте ожидают полицейских. 

Ранее мы сообщали о том, что В Невском районе каршеринговое авто врезалось в столб: есть пострадавшие

Фото:ДТП и ЧП Петербугр/вк

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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