На севере Петербурга автобус врезался в машину скорой помощи

Очевидцы отмечают, что медики ехали без звуковых сигналов.

Во вторник, 8 декабря, на перекрестке Гражданского и Луначарского скорая столкнулась с автобусом. Очевидцы отмечают, что медики ехали без звуковых сигналов.

Теперь все на месте стоят и никуда не торопятся отмечает очевидец

На кадрах видно, что у машин есть повреждения. Так, у маршрутки помят бампер, а у скорой бок.



О пострадавших никакой информации пока нет. На месте ожидают полицейских.

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Фото:ДТП и ЧП Петербугр/вк