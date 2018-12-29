В Невском районе каршеринговое авто врезалось в столб: есть пострадавшие

В больницу отвезли водителя автомобиля и пассажирку.

Во вторник, 8 января, в Невском районе каршеринговый автомобиль врезался в столб. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так, инцидент произошел на улице Цымбалина, 58. По данным служб "Chevrolet Niva" врезался в фонарный столб.

В результате ДТП 34-летний водитель и 28-летняя пассажирка были госпитализированы. Медики диагностируют у них травмы средней тяжести.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Фото:Pixabay