На рынке на Софийской обнаружили склад с 540 литрами подозрительных коктейлей

В одном из помещений хранились 1080 паллетов с банками по 0,5 литров алкогольных коктейлей.

В Северной столице на рынке обнаружили склад с 540 литрами подозрительных коктейлей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербург и Ленобласти.

Инцидент произошел на рынке на Софийской. Известно, что в одном из помещений обнаружили 1080 паллетов с банками по 0,5 литров алкогольных коктейлей. Марка напитка неизвестна. Общий объем находки составил 540 литров.

Правоохранители выяснили, что эти напитки предназначались для коммерческой компании, которая собиралась продавать эти коктейли. Уточняется, что документов у фирмы на этот напиток не было.

Алкоголь направлен на экспертизу.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области