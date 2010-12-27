Информации о возбуждении уголовного дела на режиссера Кантемира Балагова оказалась фейком

Информация об этом появилась в понедельник, 30 сентября.

Информация о возбуждении уголовного дела в отношении режиссера Кантемира Балагова оказалась ложной. Ранее издание "Медиазона" сообщила о том, что Балагов обвиняется по статье 133 УК РФ.

Оказалось, что пресс-релиз был прислан не с адреса пресс-службы МВД, а с фейковой почты.

Кантемир Балагов является учеником Александра Сокурова. Дебютным фильмом 28-летнего режиссера стала картина "Теснота". Второй фильм - "Дылда" - был выдвинут от России на премию "Оскар", об этом стало известно 24 сентября.

Фото: kinoafisha.com