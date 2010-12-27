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Информации о возбуждении уголовного дела на режиссера Кантемира Балагова оказалась фейком
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nadezhda_sib

Информации о возбуждении уголовного дела на режиссера Кантемира Балагова оказалась фейком

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Информация об этом появилась в понедельник, 30 сентября.

Информация о возбуждении уголовного дела в отношении режиссера Кантемира Балагова оказалась ложной. Ранее издание "Медиазона" сообщила о том, что Балагов обвиняется по статье 133 УК РФ. 

Оказалось, что пресс-релиз был прислан не с адреса пресс-службы МВД, а с фейковой почты. 

Кантемир Балагов является учеником Александра Сокурова. Дебютным фильмом 28-летнего режиссера стала картина "Теснота". Второй фильм - "Дылда" - был выдвинут от России на премию "Оскар", об этом стало известно 24 сентября. 

Фото: kinoafisha.com 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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